Как правильно поливать герань осенью — периодичность

Герань — засухоустойчивое растение, которое не умрет, если вы забудете его полить. Но вот на переливы цветок реагирует крайне неблагоприятно.

Ориентируйтесь по грунту — если земля заболоченная, то растение приостанавливается в росте, а листья желтеют. В таком случае герань надо пересаживать, иначе корни сгниют.

Если же не поливать две недели, то цветок начнет сбрасывать нижние листья, потом доходит до верхних. Если вы польете, то все тут же наладится. Для того, чтобы герань погибла — про нее надо забыть как минимум на месяц.

Идеально поливать герань под корень один раз в полторы недели.

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