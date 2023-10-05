Любое комнатное растение распустится на глазах— внесли питательное удобрение, листья не будут желтеть

Осенью и зимой комнатные растения нужно стимулировать для того, чтобы листья у них не желтели, а шикарные бутоны распускались. Потому что после обрезки цветы набирают массу, и им необходимо питание.

Разведите в одном литре теплой воды одну чайную ложку меда и перемешайте. В меде содержится огромное количество аминокислот, которые помогают стимулировать рост клеток.

Туда же отправьте 500 миллиграмм янтарной кислоты и одну таблетку витаминов группы В. Кстати, именно благодаря витаминам усвоение питательных веществ у растения происходит равномерно.

Поливайте удобрение под корень — цветы распустятся прямо на глазах.

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