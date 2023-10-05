Отходы в компостной куче перегниют на глазах и в разы улучшат питательность — вливаем удобрение

Почти на каждом садовом участке есть компостная куча. Туда садоводы складывают органические отходы, от которых идет сплошная польза. Урожай обогащается полезными веществами и радует огородников.

При этом некоторые травы из-за своего химического состава способны ускорить перегнивание и даже в разы улучшить питательность удобрения. И речь идет об иван-чае и тысячелистнике.

А если еще полить сверху полить удобрением «Байкал ЭМ1», то компост перегниет на глазах. Причем делать это надо осенью, чтобы к весне получить шикарные подкормки для посадок.

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