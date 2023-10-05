Что делают с розами в октябре, чтобы цветы успешно перезимовали: осенняя забота для пышного цветения

Перед зимовкой огородники тщательно готовят участок к зиме. Подкормки для грядок – это святое, но и о цветах и растениях люди не забывают. Так, особое внимание уделяется розам, кусты которых обязательно надо подрезать.

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Только не все дачники знают, что именно удаляют у розы. А обрезке подлежат не только сухие ветки.

Обрезаются нижние листья и невызревшие верхушки. Жировые побеги просто прищипывают, чтобы они успели вызреть до наступления морозов. Также осенью важно разокучить кусты до наступления холодов, чтобы закалить спящие почки на корнях. В середине октября кусты окучивают и приступают к укрытию.

По материалам сайта Belnovosti