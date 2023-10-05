Собираем ведрами: самые крупноплодные сорта томатов 2023 года — растут в тени, выдают мясистые плоды

Самыми популярными сортами томатов в 2023 году стали сразу три. Первым опытные огородники выделили «Черную магию». Плоды — черно-малиновые, крупные, до 600 грамм, сочные, на вкус кисло-сладкие.

Высота куста — до 100 сантиметров, не обязательно подвязывать.

Также удачным сортом называют «Японку». Высота куста два метра, невероятно урожайный. Вес плодов — 300-500 грамм. Томаты сердцевидной формы, мясистые, сочные.

Кусты завязывают не только снизу, но помидоры растут до самой верхушки. Томаты могут созревать в тени, нечего им не будет.

Удачный сорт и «Гребешки желтые». В магазинах его разбирают уже сейчас. Стволов у томатов много, все увешаны помидорами. Высота куста — до 1,8 метра, плоды весят до 600 грамм.

В уходе такой сорт почти не нуждается — неприхотливый и живучий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».