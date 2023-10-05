Беспроигрышное средство для обеззараживания почвы осенью - внесли и забыли о проблемах

После сбора урожая - не тяните с обработкой почвы. Ведь земле как никогда сейчас нужны полезные вещества, которые с нее высосали растения летом. Кроме того, в грунте засели вредители и болезни, которые в следующем году попытаются уничтожить ваш урожай.

Начинайте с биопрепаратов, которые подавляют патогенные микроорганизмы. Лучшее средство - «33 богатыря». Это бактерии, которые заселяются в почву и приносят ей только пользу.

Причем каждый занят своим делом: одни работают против бактерий, грибов и вирусов, другие орудуют против личинок насекомых, третьи перерабатывают растительные осадки, а четвертые трудятся над плодородием и улучшением структуры грунта.

Препарат надо вносить после перекопки - примерно 0,5-1 литр на один квадратный метр. Просто разбросайте по грядке и все.

Кстати, стоит удобрение всего 155 рублей, это осень дешево.

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