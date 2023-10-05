С чем надо смешать опилки, чтобы получить суперудобрение - лучше навоза в 100 раз

Опилки приносят большую пользу для огорода. Главным образом, их используют для мульчирования - рост сорняков мгновенно прекращается.

Правда, в опилках могут прятаться вредоносные насекомые и болезни. Но если правильно подойти к вопросу, то всего этого можно избежать. В опилки надо добавлять как минимум 100 грамм на квадратный метр мочевины. Это обеззаразит подкормку.

А чтобы опилки сделать более полезными для огорода - опытные дачники смешивают их с компостом в пропорции 1:1. Это прекрасное удобрение, которое моментально напитает почву полезными веществами - лучше навоза.

Земля получит азот, фосфор и калий, которые необходимы растениям.

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