Стирка на 30-40 градусов – это ошибка: и вот почему

Множество хозяек день за днем загружают стиральную машинку на 30-40 градусов. Считается, что эта температура хорошо переносится большинством видов тканей. Однако, регулярно использовать этот режим не стоит, советуют эксперты.

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Все время стирать только в одном режиме ошибочно. У каждого материала свои условия по уходу, и важно обращать внимание на этикетку.

Так, деликатные ткани могут повредиться от 30-40 градусов – для них эта температура может быть слишком высокой. И уход важно пересмотреть.

Также для постельного белья такой режим не подходит, как и полотенцам. Эти вещи, а также текстиль, требующий дезинфекции, надо стирать в воде температурой 60 градусов.

По материалам сайта Belnovosti