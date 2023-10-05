Грядки после огурцов подкормили так: за зиму произойдет чудесное преображение, а летом урожай попрет пуще прежнего

За дачный сезон огурцы на грядке впитывали активно полезные вещества из почвы. И теперь, Чтобы в следующем сезоне гарантированно получить богатый урожай с этой землю, нужно о ней позаботиться по осени.

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Пока есть время, дачники вносят в почву те самые компоненты, которые так любят огурцы. Это азот, калий и фосфор. Сразу после уборки урожая важно внести эти компоненты в грунт, а содержатся они в таких удобрениях, как перегной, калийная селитра, суперфосфат.

Сначала вносится в почву перегной, на 1 квадратный метр идет 5 кг подкормки. Именно она отвечает за азот и подарит рыхлость земле.

Поверх перегноя насыпают 50 г суперфосфата и 25 г калийной селитры. Теперь грядку перекапывают и оставляют зимовать.

По материалам сайта Belnovosti