Чтобы оладьи поднялись и не упали: раскрыт секрет, как нажарить их пышными

Не всегда оладушки получаются пышными, хотя при жарке поднялись высоко и увеличились в размере в два раза. Есть секрет, как сделать это любимое россиянами блюдо воздушным всегда. Им поделились белорусские кулинары.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Оказывается, в тесте всегда должны быть сода или дрожжи. Именно эти ингредиенты отвечают за пышность и высоту оладий.

Соду гасят кисломолочным ингредиентом, который также должен присутствовать в тесте – оладьи делают на кислом молоке, простокваше или кефире.

После того, как тесто замешано, ему надо дать «отдых» на 20-30 минут. И тогда приступать к жарке, отставляя на сковородке для каждого оладушка достаточно места, чтобы они друг другу не мешали подниматься. И не переборщите с яйцами – если их много, то блюдо может выйти «резиновым».

По материалам сайта Belnovosti