Когда сода и лимонка бессильны: вывести пятна с унитаза можно вот этим убойным средством

Туалет требует от хозяйки максимум внимания и сил. Но не всегда самые дорогущие средства из супермаркета справляются на ура. Тогда женщины проявляют изобретательность в поисках хитрых способов уборки.

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Обычно в ход идут народные средства – сода и лимонная кислота, или уксус. Но если случается так, что и они бессильны, прибегают к мощной смеси и радуются результату.

Смесь эта – нашатырный спирт и перекись водорода. Берут их в соотношении 10:1 и раствор наносят на 2 часа на загрязнения. После этого нужно пройтись ершиком или жесткой губкой, результат не заставит себя ждать – чистый унитаз сверкает белизной.

По материалам сайта Belnovosti