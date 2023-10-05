Что надо вылить в орхидеи, чтобы весь год цвели в горшке: секреты для домашнего цветка

Многие дома выращивают орхидеи и удивляются, отчего растения не дарят роскошных шапок цветов долгие месяцы. Секрет – в правильном уходе.

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Между тем, орхидеи на подоконнике могут круглый год цвести и радовать хозяйку и других членов семьи. Если все заботы по отношению к цветам делать правильно. Например, обеспечивать полив тогда, когда корни растения становятся серебристыми, а не ежедневно переувлажнять почву.

Вода подходит только комнатной температуры и не кипяченая, а отстоянная или фильтрованная. Землю ни в коем случае не подкармливают йодом или нашатырем, а дают ей спецсредства для орхидей.

По материалам сайта Belnovosti