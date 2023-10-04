Не 100 и даже не 101 рубль: озвучен реальный курс доллара на октябрь

Рубль после укрепления в сентябре, в октябре вновь начал дешеветь по отношению к доллару. В минувший вторник, 3 октября, доллар на бирже выше ста рублей, до 100,25 рубля. Произошло такое впервые с середины августа.
При этом аналитики прогнозируют, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать, что доллар пойдет вниз. Финансисты озвучили реальный курс доллара. И это не 100 и даже не 101 рубль.
Так, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, предположил, что в октябре доллар будет стоить 97–102 рубля, евро — 102–107 рублей, юань — 13,3–13,9 рубля.
По материалам gazeta.ru