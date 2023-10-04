Самые лучшие сорта груш для Средней полосы: сладкие, сочные, урожайность высокая

Да, груша уступает яблокам в рейтинге востребованности. Это дерево более капризно, и плоды его хранятся не так хорошо, как яблоки.

Но между тем, груша очень вкусна и за это очень любима многими. Так что, те, кто планирует посадить на дачном участке грушу, записывайте названия самых лучших сортов груши для Средней полосы.

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