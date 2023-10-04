Просто полейте этим каждый кустик и присыпьте золой: розы на следующий год обрастут огромными шапками цветов

Розовый куст на даче. Фото: Global Look Press

Чем удобрить розу перед наступлением холодов.

Розы перед уходом в зиму нуждаются в подкормке. Удобрения дадут розам сил пережить холодное время года, а будущей весной покрыться шапками пышных цветов.

Сухой и теплой осенью розы можно подкормить дрожжами. Десять граммов сухих дрожжей нужно смешать с двумя столовыми ложками сахара. Затем залить смесь десятью литрами теплой воды и дать настояться пару часов.

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Затем вылить в раствор еще 50 литров воды и полить им розы. Сверху политую почву нужно присыпать золой. Поскольку дрожжевая подкормка выводит из почвы нужный ей калий.

По материалам novochag.ru

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