Просто полейте этим каждый кустик и присыпьте золой: розы на следующий год обрастут огромными шапками цветов

Розы перед уходом в зиму нуждаются в подкормке. Удобрения дадут розам сил пережить холодное время года, а будущей весной покрыться шапками пышных цветов.
Сухой и теплой осенью розы можно подкормить дрожжами. Десять граммов сухих дрожжей нужно смешать с двумя столовыми ложками сахара. Затем залить смесь десятью литрами теплой воды и дать настояться пару часов.
Затем вылить в раствор еще 50 литров воды и полить им розы. Сверху политую почву нужно присыпать золой. Поскольку дрожжевая подкормка выводит из почвы нужный ей калий.
По материалам novochag.ru