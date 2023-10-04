Нужна всего ложка на ведро воды: истощенная земля превратится в плодородный чернозем — эта подкормка творит чудеса

Почва на даче после лета истощена. В зиму ее нужно обязательно подкормить, чтобы на следующий год на ней вырос отменный урожай.
Какое же удобрение улучшает и восстанавливает состав почвы, превращая истощенную землю в плодородный чернозем?
Как рассказала агроном Елена Горбунова, нужно использовать калимагнезию. Она удерживает влагу, не слеживается и содержит много калия и магния. Именно это качество делает удобрение незаменимым для внесения осенью.
Для внесения удобрения нужно сделать раствор. На грядках, где растут кустарники, достаточно 7–8 граммов удобрения (это примерно чайная ложка) на ведро воды. Для плодовых деревьев концентрация должна быть больше — от 15 до 20 граммов.
По материалам «АиФ»