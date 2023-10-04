Нужна всего ложка на ведро воды: истощенная земля превратится в плодородный чернозем — эта подкормка творит чудеса

Почва на даче после лета истощена. В зиму ее нужно обязательно подкормить, чтобы на следующий год на ней вырос отменный урожай.

Какое же удобрение улучшает и восстанавливает состав почвы, превращая истощенную землю в плодородный чернозем?

Как рассказала агроном Елена Горбунова, нужно использовать калимагнезию. Она удерживает влагу, не слеживается и содержит много калия и магния. Именно это качество делает удобрение незаменимым для внесения осенью.

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