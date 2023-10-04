Одно ведро на квадратный метр: внесите это в грядки осенью, на следующий год помидоры и огурцы попрут, как на дрожжах

Тем, кто планирует собрать хороший урожай помидоров и огурцов на даче и на следующий год, необходимо знать, какие манипуляции стоит провести с почвой.

Землю, истощенную после лета, обязательно нужно удобрить и подкормить. Тогда за зиму она восстановится и порадует своим плодородием.

Обязательно нужно сеять сидераты. Как только собрали урожай, грядки тут же засеваются сидератами.

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