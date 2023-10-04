Одно ведро на квадратный метр: внесите это в грядки осенью, на следующий год помидоры и огурцы попрут, как на дрожжах

Тем, кто планирует собрать хороший урожай помидоров и огурцов на даче и на следующий год, необходимо знать, какие манипуляции стоит провести с почвой.
Землю, истощенную после лета, обязательно нужно удобрить и подкормить. Тогда за зиму она восстановится и порадует своим плодородием.
Обязательно нужно сеять сидераты. Как только собрали урожай, грядки тут же засеваются сидератами.
«Внесите в почву органические удобрения. Это перегной, компост или биогумус, зола. Из расчета — одно ведро компоста на квадратный метр. Золы вносим стакан. Все компоненты слегка зарыхляем — и грядка готова к новому сезону. Особенно много органики требуют огурцы. И на огуречную грядку можно вносить даже свежий навоз. За зиму он слегка разложится и прибавит плодородия грядке. С томатами такое не пройдет. Им только зрелое надо вносить, иначе рискуем получить грибковые заболевания», — порекомендовала дачникам эксперт-садовод Ирина Корсакова.
По материалам vnimanie.pro