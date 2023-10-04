Одно ведро на квадратный метр: внесите это в грядки осенью, на следующий год помидоры и огурцы попрут, как на дрожжах

Огурцы и помидоры. Фото: Global Look Press

Чем удобрить землю осенью, чтобы на следующий год собрать хороший урожай помидоров и огурцов.

Тем, кто планирует собрать хороший урожай помидоров и огурцов на даче и на следующий год, необходимо знать, какие манипуляции стоит провести с почвой.

Землю, истощенную после лета, обязательно нужно удобрить и подкормить. Тогда за зиму она восстановится и порадует своим плодородием.

Обязательно нужно сеять сидераты. Как только собрали урожай, грядки тут же засеваются сидератами.

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«Внесите в почву органические удобрения. Это перегной, компост или биогумус, зола. Из расчета — одно ведро компоста на квадратный метр. Золы вносим стакан. Все компоненты слегка зарыхляем — и грядка готова к новому сезону. Особенно много органики требуют огурцы. И на огуречную грядку можно вносить даже свежий навоз. За зиму он слегка разложится и прибавит плодородия грядке. С томатами такое не пройдет. Им только зрелое надо вносить, иначе рискуем получить грибковые заболевания», — порекомендовала дачникам эксперт-садовод Ирина Корсакова.

По материалам vnimanie.pro

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