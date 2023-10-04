Достойны наших грядок: лучшие сорта клубники — ягоды крупные, сладкие, высокая урожайность, не боится морозов

По словам садовода-эксперта Ирины Корсаковой, эти сорта клубники хорошо приживаются, не боятся морозов, дают стабильно хороший урожай, а на вкус - выше всяких похвал.

Сорт клубники «Купчиха» - гибрид клубники и земляники, который взял все самое лучшее от этих ягод.

Замечательный сорт клубники, практически без недостатков, «Азия».

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