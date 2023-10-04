Достойны наших грядок: лучшие сорта клубники — ягоды крупные, сладкие, высокая урожайность, не боится морозов

По словам садовода-эксперта Ирины Корсаковой, эти сорта клубники хорошо приживаются, не боятся морозов, дают стабильно хороший урожай, а на вкус - выше всяких похвал.
Сорт клубники «Купчиха» - гибрид клубники и земляники, который взял все самое лучшее от этих ягод.
Замечательный сорт клубники, практически без недостатков, «Азия».
«Отмечу еще несколько уважаемых сортов. Это «Фестивальная», «Федерика», ремонтантная «Сан Андреас», «Царица» и большая группа «Гигантелл», в которой практически все сорта достойны наших грядок», - поделилась эксперт-садовод Ирина Корсакова.
По материалам vnimanie.pro