Как пилочкой убрать все катышки с одежды: отличный и доступный метод

Катышки на одежде можно удалить при помощи обычной пилочки для ногтей, лучше брать ее покрупнее. Тогда все комочки от нитей соберутся на нее в два счета.

Вам нужно просто потереть пилочкой по проблемный участкам, собрать все, что накопилось на пилочке, и выбросить. Ткань станет гладкой, будто вы только купили вещь в магазине.

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Также вместо пилочки можно применять пемзу, жесткую сторону посудной губки или мелкую наждачную бумагу.

Источник: дзен-канал Technotion.