Пенсии вновь увеличатся: готовится индексация, новый размер пенсии уже известен — называем сумму

Пожилая женщина, пенсионерка. Фото: Global Look Press

В России проиндексируют пенсии.

Правительство России готовит в будущем, 2024-м году индексацию пенсий. 

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что пенсии будет проиндексированы на размер инфляции. Это порядка 7,5 процента.  Уже подсчитано, каким будет средний размер пенсии в России в 2024 году с учетом индексации.

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«В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции — 7,5%. Средний размер такой пенсии составит 23 тысячи 244 рубля», — сказал глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

По материалам РИА Новости

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