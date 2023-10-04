Пенсии вновь увеличатся: готовится индексация, новый размер пенсии уже известен — называем сумму

Правительство России готовит в будущем, 2024-м году индексацию пенсий.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что пенсии будет проиндексированы на размер инфляции. Это порядка 7,5 процента. Уже подсчитано, каким будет средний размер пенсии в России в 2024 году с учетом индексации.

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