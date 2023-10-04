Белый налет в душевой кабине и на кранах убираем одной таблеткой: протерли тряпочкой — чистота

Белые капли неизменно остаются на стекле душевых кабин, кранах и лейках. Убрать их в два счета можно при помощи очень простого метода.

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Возьмите таблетку от посудомоечной машины. Заверните ее в мокрую тряпочку и протрите загрязненные поверхности.

Вы увидите, как налет под действием тающей таблетки моментально начнет пропадать. Потом просто промойте чистой водой.

Кстати, таблетка от посудомойки также отлично отмывает противни из духовки. Залейте его кипятком и оставьте на 30 минут, все подгоревшие наслоения отойдут с легкостью.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».