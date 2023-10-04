Объем волос создаем обычной пищевой содой: моем 2–3 раза в неделю (одна ложечка)

Сделать волосы ухоженными, мягкими и пышными можно, потратив немало средств в салоне красоты. А можно в собственной ванной за сущие копейки.

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Обычная пищевая сода придает волосам ухоженный вид, делает их мягкими и объемными. Происходит за счет смягчающего свойства соды, а также эффекта легкого скраба.

Частички соды снимают верхний слой эпидермиса и заставляют волосы обновляться.

Подмешивайте одну чайную ложечку соды в столовую ложку шампуня и мойте этим составом волосы. Но не чаще 2–3 раз в неделю, чтобы волосы не стали сухими.

Источник: luv.ru