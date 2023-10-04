Поливаем розу только этим раствором в октябре: перезимует отлично, весной первая порадует яркими цветами

Десять грамм дрожжей нужно смешать с двумя столовыми ложками сахара и развести смесь в десяти литрах теплой воды. Дать раствору настояться в течение двух часов. Затем его нужно размешать его еще с 50 литрами воды. И уже этой жидкостью поливаем розы. Чтобы при этом из почвы не выводился калий, после полива почву нужно присыпать золой.

По материалам novochag.ru