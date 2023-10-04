Давно не покупаем химию: кухня легко отмывается уксусным составом (сальность махом уходит)

Сальность на кухне и наслоения пищи легко отмываются уксусным раствором. Вся липкость и жирность растворятся под воздействием кислой среды. Никакой химии применять не придется.

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Уксусным раствором рекомендуется промывать кухонную плиту вместе с ручками, кафельную плитку, кран, раковину, фартук, столешницы.

Смешайте 1–2 стакана 9%-го столового уксуса с 1 литром воды. Залейте раствор в распылитель и обработайте им поверхности, подождите несколько минут, смойте.

Источник: дзен-канал «Полезные советы и секреты для дома».