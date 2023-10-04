Сделали шипучку из соды и довели до блеска всю квартиру: унитаз, раковина, ванна — все сияет

Если вам надоело складировать дома химию для мытья различных поверхностей дома, да к тому же изрядно разоряться на нее, значит, это универсальное средство вам точно понравится.

Вы его приготовите сами с легкостью, да к тому же обойдется оно вам в копейки.

Средство подойдет для мыться раковин, ванн, душевых кабин, унитаза, кафельных стен и плиточного пола, линолеума, кухни и фартука из пластика, стола, плиты, духовки, микроволновки, посуды с нагаром и многого другого.

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Соедините соду, жидкое хозяйственное мыло и перекись водорода в равных частях. Нанесите на загрязненные поверхности. Оставьте на 15–20 минут, а затем промойте.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».