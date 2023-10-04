Узнали про новый метод стирки — в пакете: восхищены эффектом (так просто и чисто)

Согласитесь, у каждого из нас были ситуации, когда вещи нужно было постирать, но ни таза, ни стиральной машинки под рукой не было (командировка, поездка, поход).

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А вот целый пакет и кусок мыла можно найти практически всегда. Этот метод стирки позволяет отлично отстирать вещи, воспользовавшись этим минимальным набором.

Намочите вещи, намыльте их хорошенько, положите в пакет, можно влить еще немного воды, завяжите хорошенько. Далее активно протрясите пакет, помассируйте вещи в нем и оставьте на час-два, потом еще раз помните и прополоскайте водой.

Вещи будут отлично простираны!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».