Этот цветок обязателен на каждой кухне — не только красота: добрый очиститель

Хлорофитум смотрится в любом интерьере очень изящно и изысканно. Растение простое и в тоже время универсальное, оно не может быть лишним ни в классической обстановке, ни в стиле хай-тек.

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Кроме того, хлорофитум считается одним из самых лучших растительных очистителей воздуха. Не случайно в советское время он обязательно стоял в любом общественном помещении: от больницы до детского садика.

Хлорофитум способен вбирать в себя из воздуха токсины, формальдегид, продукты распада, которые образуются при горении. Не удивительно, что его рекомендуется ставить на кухне.

Кроме того, хлорофитум насыщает воздух помещений кислородом и собирает на себе пыль.

Источник: YouTube-канал «Домашний гид Лариса Зарубина».