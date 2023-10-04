2 ложки сахара — и герань спасена: увядшее растение возрождается от сладкого махом

Если герань вдруг начала чахнуть, увядать, сбрасывать цветочки, взбодрите ее сахаром. Растение очень любит этот продукт и мгновенно реагирует на него.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Разведите в 1 литре воды 2 столовые ложки сахара. Чтобы подкормка усвоилась, лучше ее применять совместно с любым ЭМ-препаратом.

Также сахар можно подсыпать поверх земли, при поливе он будет поступать в почву и питать герань.

К слову, сладкое любят почти все растения. Используйте этот метод и на других культурах.

Источник: selo.guru