Всегда моем голову уксусом: забыли про кондиционер, волосы сверкают

Уксус. Фото: соцсети

Этот метод хорошо знаком тем, кто застал времена СССР.

Сейчас многие женщины все чаще стали вспоминать лайфхаки, которые применялись еще во времена СССР. В них на самом деле можно найти много пользы, ведь тогда умели делать конфетку буквально из ничего.

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В период тотального дефицита и речи не было о применении бальзамов для волос, поэтому советские женщины ополаскивали свои локоны после мытья раствором уксуса или лимонной кислоты. После этого они становились блестящими и рассыпающимися. 

Вода должна получиться слегка кисловатой. Сильно концентрированный раствор делать не надо. Ополосните, отожмите, просушите полотенцем, естественным путем или феном.

Источник: luv.ru

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