Всегда моем голову уксусом: забыли про кондиционер, волосы сверкают

Сейчас многие женщины все чаще стали вспоминать лайфхаки, которые применялись еще во времена СССР. В них на самом деле можно найти много пользы, ведь тогда умели делать конфетку буквально из ничего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В период тотального дефицита и речи не было о применении бальзамов для волос, поэтому советские женщины ополаскивали свои локоны после мытья раствором уксуса или лимонной кислоты. После этого они становились блестящими и рассыпающимися.

Вода должна получиться слегка кисловатой. Сильно концентрированный раствор делать не надо. Ополосните, отожмите, просушите полотенцем, естественным путем или феном.

Источник: luv.ru