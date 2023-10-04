Этот растворимый кофе — выше всех похвал: по аромату не хуже вареного, эксперты пришли в восторг

Растворимый кофе в последнее время стал уступать в популярности кофе вареному. Во многом к этому причастны блогеры, которые превратили селфи со стаканом кофе в руке в тренд.

Однако при современном ритме жизни далеко не каждый может сбегать в кафе за бодрящим напитком. И тут пригодится старая добрая палочка-выручалочка в виде кофе растворимого.

Не стоит пренебрегать им, ведь некоторые представители этой ниши ни чуть не хуже их вареных собратьев.

Эксперты «МаркиКачества» определили лучшие марки растворимого кофе, которые по вкусу и качеству не уступают тому, что готовится из натуральных зерен.

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Самым вкусным они назвали растворимый кофе Gevalia original. Напиток не имеет горечи, но обладает длительным послевкусием.

На второе место специалисты поставили растворимый кофе марки Bushido Kodo. Им понравилось, что напиток хоть и крепкий, но мягкий, без горечи.

Источник: markakachestva