Вещи «с душком» и серостью отстирываем содой: эффект новых, не нарадуемся

Обычная пищевая сода очень эффективна в стирке. Она смягчает воду и дарит вещам неповторимую мягкость, напрочь отпадает необходимость в использовании кондиционера.

Кроме того, пищевая сода усиливает свойства стирального порошка, ваши вещи станут простирываться намного эффективнее.

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Вещи «с душком», застиранные, посеревшие, потерявшие свой нормальный оттенок, после стирки в соде станут такими, будто вы их недавно купили.

Соду во время автоматической стирки просто подмешивайте к порошку. Для эффективной стирки нужно использовать около трех столовых ложек.

Источник: дзен-канал Technotion.