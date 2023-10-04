Если вы удобрите эти растения золой — пойдет гниль, роста не будет: даем список

Сейчас многие садоводы стараются насытить почву перед зимним отдыхом. Кое-кто старательно вкапывает золу.

И это действительно очень полезное удобрение, которое любят многие культуры. Многие, но далеко не все.

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Некоторые растения от преизбытка древесной золы в почве начинают гнить, пускаться в стрелку, чахнуть.

Поэтому, прежде чем посыпать золой весь сад, хорошенько распланируйте свои посадки на будущий сезон.

Не стоит удобрять грунт золой, если вы планируете посадить следующие растения: редис, щавель, арбуз, голубика, можжевельник, ель, туя, лиственница, пихта, азалия, камелия, гортензия, цинния, лаванда, примула, календула, шалфей, ландыш, вереск, рододендрон. Они будут плохо расти на этой почве.

Источник: Telegram-канал «Дачник».