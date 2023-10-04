Чем подкармливаем герань осенью: цветы такие свежие и сочные — в восторге

Осенью и зимой герань требует особенного подхода. Когда растение отцвело, дозировки удобрений снижают до минимальных пределов. Это необходимо, чтобы цветок мог подготовиться к фазе покоя.

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С наступлением осени грунт удобряют дважды, делая промежуток между процедурами в 40 дней.

В сентябре и октябре нужно внести в землю один раз в месяц суперфосфат.

С ноября по февраль включительно питание герани не нужно, это период покоя растения.

Источник: fertilizerdaily.ru