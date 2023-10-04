Потратили 11 рублей — унитаз сверкает как новый: очень довольны этим дешевеньким средством

Этим методом отдраивали унитазы до блеска еще наши мамы и бабушки. Позже он был незаслуженно позабыт. И напрасно!

Средства для него стоят сущие копейки, а эффективность их вполне конкурирует с дорогой химией.

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Нам понадобится 100 мл нашатырного спирта и 50 мл перекиси водорода. Соединим их в посуде из фарфора или стекла, но не металла! Смочим губку в этом составе и омоем им унитаз.

При сильно загрязнении можно оставить пропитываться минут на 20. Потом промыть.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»