От этих удобрений проволочник сразу сдыхает: вносим на участок осенью — в сезон бед не знаем

Осенью обязательно перекопайте землю на участке с выворотом земли, чтобы подставить проволочника непогоде.

Частично вредитель сдохнет от холода, также подморозятся его яйца. На следующий год вы заметите положительный результат.

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Не будет лишним внести в почву также удобрения, которые проволочник на дух не переносит. К ним относятся следующие средства: аммиачная селитра, сульфат аммония, древесная зола, мел, известь, доломитовая мука, раствор марганцовки.

И не забудьте уничтожить осенью сорняки, ведь там проволочник тоже себя отлично чувствует.

Источник: ogorod.ru