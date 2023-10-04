Взяли коробок спичек и довели подошву утюга до блеска: быстрый способ убрать нагар

Черную подошву утюга с легкостью можно очистить при помощи специального карандаша, который реализуется в магазинах за 150 рублей.

Однако если у вас нет возможности приобрести это средство, вы можете взять копеечный коробок спичек и привести в порядок электрический бытовой прибор с той же быстротой и эффективностью!

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Нам нужна коричневая сторона коробка, поэтому, если упаковка уже хорошо стерта, отложите ее в сторону и возьмите новую.

Все, что нужно сделать, это потереть пригоревшую подошву этой частью коробка. Нескольких движений будет достаточно, чтобы наслоение слезло!

Источник: Telegram-канал «Горничная».