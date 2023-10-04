Берите только эти натуральные сосиски по ГОСТу — внутри свежее мясо: без сои и вредной дряни

Сосиски еще с времен СССР считались любимым деликатесом не только у школьников и студентов, но и у всего рабочего класса. Такой перекус был сытным, вкусным и калорийным. Наши сограждане до сих пор любят полакомиться сосисками с хреном, горчицей или зеленым горошком.

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, чтобы облегчить выбор потребителей. Они назвали лучшую марку сосисок, которая отличается проверенным сырьем, натуральностью и соответствием требованиям ГОСТа.

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Всего в ходе лабораторной экспертизы проверили 20 марок сосисок, которые представлены на отечественном рынке. Среди лучших оказались сосиски молочные «Дымов». Этот продукт сделан из говядины и свинины с добавлением молока и пряностей. В образце эксперты «Роскачества» не обнаружили крахмала, сои и растительных компонентов. Продукция соответствует требованиям ГОСТа. Из плюсов и то, что указанная на упаковке информация соответствует содержанию.

По материалам kp.ru