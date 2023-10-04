Завалит ягодами! Всего три ложки удобрения в октябре, и клубника растелится шикарным ковром

Клубнику осенью обязательно надо подкармливать, так как именно в этот период закладываются плодовые почки. Также уже доказано, что получившие питание кустики реже замерзают от холода.

В начале октября разведите в 10 литрах воды одну столовую ложку монофосфата калия и добавьте две столовые ложки гумата калия. Такого объема хватит, чтобы полить три квадратных метра клубники.

В вышеперечисленных подкормках содержится быстроусвояемый фосфор и незаменимый в осеннее время калий. Корни быстро напитываются удобрениями и крепнут. Сама же почва становится плодородной и рыхлой.

А это значит, что уже весной клубника растелится шикарным ковром, а потом завалит урожаем.

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