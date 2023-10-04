Используем только одно средство от тли — обработали и забыли, не слушайте «диванных» садоводов

В Сети пишут про много разных способов борьбы с тлей, однако далеко не все работают. В Интернете развелось много «диванных» садоводов, которые могут только навредить. Поэтому доверяйте только специалистам.

Так вот профессионалы утверждают, что предотвратить тлю на огороде невозможно, с вредителями можно бороться только по факту.

Также некоторые дачники считают, что если перекрыть путь муравьям к дереву, то тли не будет. Это тоже не соответствует действительности. Часто это действительно работает. Но нельзя забывать, что у некоторых видов тли есть крылья. И они способны перемещаться самостоятельно.

Лучший препарат по борьбе с тлей — «Фитоверм». Средством можно обрабатывать не только деревья, но даже огурцы и томаты.

Разводите согласно инструкции и ждите. Действует не сразу, но насекомые не выживают после него.

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