Все выключатели в доме довели до блеска копеечным аптечным средством: пластик стал белейшим

Копеечный «Димексид», который продается в каждой аптеке, является отличным очистителем пластика.

Он в одно мгновение превращает грязные и пожелтевшие бытовые приборы в сверкающие белизной.

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Это средство — настоящее спасение в очищении выключателей, которые нельзя промывать водой с мылом. Вам нужно будет просто смочить ватный диск в «Димексиде» и обработать поверхность.

Точно так же вы можете очистить подоконники из пластика, микроволновку и пластиковые элементы холодильника, а также стиральной машинки.

Источник: дзен-канал TECHNOTION