Одна пачка популярного продукта заменит на огороде тонну навоза — есть у всех на кухне

Часто так бывает, что в пшеничной муке заводятся жучки. Но не спешите выбрасывать продукт. Опытные дачники удобряют ей землю осенью — в итоге почва становится плодородной, рыхлой и питательной как после тонны навоза.

Просто возьмите столовую ложку и распределите муку по земле тонким слоем. Предварительно грунт надо перекопать.

Далее землю полейте водой из лейки, больше делать ничего не надо.

В следующем сезоне можно сажать все, что угодно, проблем с плодородием не будет. Профессиональные дачники так делают уже 50 лет.

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