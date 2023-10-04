Листья огурцов больше не будут желтеть — просто запомните эти правила

У огурцов часто желтеют листья. Причем происходит неприятный процесс как с дачными сортами, так и с домашними. Причин может быть несколько.

В первую очередь, неправильный полив. Нельзя допускать пересыхания грунта, а также переливы. Оптимально почва должна быть всегда слегка влажной.

Обращайте внимание на влажность воздуха, если речь идет о домашних огурцах. Ставьте рядом с горшками увлажнители, так как отопительный сезон сделает свое дело, растениям будет душно. Периодически опрыскивайте листья.

Каждый день огурцам нужны лучи света, поэтому в темное место их ставить нельзя. Ведь в противном случае на растения перестает попадать хлорофилл, который отвечает за сочность листьев.

Кроме того, листья желтеют из-за недостатка питания. Используйте удобрения на основе железа.

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