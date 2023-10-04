Один раз опрыскали — сорняки на дорожках пропали сразу: мощное средство на уксусе

Сорняки между тротуарной плиткой, на дорожках и у бордюров перестанут вас беспокоить от мощного вытравливающего средства, которое можно приготовить дома за пару минут.

Трава на ваших глазах побелеет и засохнет, эффект мгновенный! Далее на этом месте очень долго ничего не будет расти! Этот момент стоит учесть и не применять данный состав в тех местах, где планируются посадки.

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Один литр уксуса смешиваем с одной горстью соли и несколькими каплями моющего средства. Опрыскиваем этим составом траву при помощи пульверизатора. Готово!

Источник: Telegram-канал «Дачник»