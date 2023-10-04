Эти дешевые духи вызвали восторг: стойкие, аромат роскошный и многогранный

Многие привыкли считать, что многогранные интересные ароматы могут быть только у дорогих духов. Однако это не так.

Современные технологии позволяют создать ароматические букеты из недорогих ингредиентов, не уступающих натуральным маслам, которые используют известные бренды из парфюмерной ниши.

Мало того, некоторые современные недорогие духи, к тому же, способны долго сохранятся на теле, распространяя аромат весь день.

Эксперты «МаркиКачества» определили лучшие духи в демократичном сегменте.

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Лучшими бюджетными духами со стойким ароматом эксперты назвали Armand Basi In Red, которые включают в себя запах цитруса, бергамота, корицы и имбиря. А также парфюм фабрики «Новая заря» Patchouli Magique, цена которых не более 1000 рублей.

Источник: markakachestva.ru