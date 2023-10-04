Томаты на подоконнике — как правильно посеять, какой горшок выбрать, как полить

Если вы решили посеять на подоконнике помидоры черри, то лучше всего семена сначала закладывать в стаканчики с дренажным отверстием. Потому что у ростка слабая корневая система и при поливе в большом горшке вы его можете повредить. Влага также будет скапливаться на дне емкости, образуя гниль.

Для выращивания комнатных томатов подойдет обычный грунт для рассады. Заполните стакан наполовину землей, утрамбуйте и на поверхность положите семечко.

Сверху покройте небольшим количеством грунта, чтобы закопать росток.

Опрыскайте землю простой водой, укройте стакан пакетом и убирайте в теплое место, где температура воздуха не ниже 25 градусов.

Как только появилась зелень — пересаживаем в большой горшок. Емкости в четыре литра вполне достаточно.

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