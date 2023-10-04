Накапали из аптечного бутылька на белье: стирка поразила, вещи словно только куплены

Советские хозяйки не зря использовали в стирке нашатырный спирт. Он, конечно, пахнет совсем не розами, но зато белье от него становится просто волшебным.
Белые вещи становятся только белее, а цветные приобретают яркие краски, уходят все пятна и серость из ткани. Потребуется совсем немного нашатыря.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Отмерим 40 миллилитров нашатырного спирта и выльем его прямо на вещи в барабане стиралки.
Далее запустим процесс стирки как обычно с порошком. На выходе вас ждет удивление — белье будет чистейшим даже с недорогим порошком.
Источник: дзен-канал Technotion