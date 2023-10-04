Порошок на все случаи жизни - рассыпали по грядкам и забыли на 10 лет

Осенью почва нуждается в удобрении, так как после сезона урожая она истощена. Важно подобрать правильные подкормки, в которых содержатся необходимые полезные вещества. И тогда в следующем году у вас вырастет все, что хотите.

Опытные дачники используют доломитовую муку. Это известковое подщелачивающее удобрение, в основе которого содержатся карбонаты кальция и магния.

Муку можно раскидать по грядкам и сверху полить. Структура почвы тут же улучшится, земля станет мягкой и рыхлой.

Кстати, доломитовую муку можно вносить один раз в 10 лет. Этого достаточно, чтобы грунт был питательным.

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