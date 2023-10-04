Раскрываем трюк с уксусом в уборке кухни: просто супер, отмываем всю липкость за минуты

Липкость и жировые наслоения на кухне - явления постоянные. Избавиться от них бывает довольно сложно, приходится применять жесткую покупную химию.

Однако не стоит спешить, ведь стоит она дорого, а аромат от нее переносит далеко не каждый человек.

Попробуйте приготовить домашнее средство на основе уксуса, которое отлично справляется с сальными наслоениями. Уксус расщепляет их в два счета!

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Смешаем 3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, 2 капли жидкости для мытья посуды в одной посуде.

Покроем этим составом загрязненные поверхности на кухне, оставим минут на 20, потом промоем. Все будет просто сверкать!

Источник: Telegram-канал «Горничная»