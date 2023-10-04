Забудьте про червивые яблоки - чем опрыскать деревья и кустарники к зиме

Деревья и кустарники надо обрабатывать от вредителей и болезней осенью, чтобы они чистыми ушли в спячку. На растениях не должно остаться никаких возбудителей и грибков, тогда у вас перестанут гнить яблоки, груши и другие плоды.

Лучшее средство - железный купорос. Разведите 200 грамм порошка на 10 литров воды и опрыскивайте. В отличие от медного купороса - железный более щадящий. А медь накапливается в почве и может попасть в плоды, а затем и в организм человека. Это не есть хорошо.

Деревья также часто болеют хлорозом - это когда им не хватает железа. Обработка решает и эту проблему.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».