Унитаз сверкает от горсти этого дешевого порошка: когда уходим, просто бросаем внутрь

Процесс очищения унитаза - не самое приятное занятие, особенно, если его немного запустить. В этом случае может образоваться минеральный налет от мочевого камня или извести в воде. Смыть его довольно сложно.

Тут на помощь может прийти очень простое народное средство из доступных ингредиентов.

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Смешайте 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды, по желанию добавьте несколько капель эфирного масла. Этот состав отлично справится с наслоениями на унитазе и подарит аромат вашему туалету.

Киньте горсть этого состава в чащу, распределите по поверхности ершиком и займитесь своими делами.

Спустя пару часов почистите и смойте, унитаз будет сверкать. Если делать это систематически, например, перед выходом на работу, в магазин, то ваш унитаз будет кристально чистым всегда.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»